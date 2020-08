Cinisi, scintille dal condizionatore: incendio in un negozio di frutta e verdura

A fuoco un negozio di frutta e verdura a Cinisi. I vigili del fuoco hanno domato oggi un incendio divampato all'interno di in un'attività che si trova in via Papa Giovanni XXIII. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri per bloccare la strada e chiarire cosa abbia scatenato il rogo.

Secondo una prima ricostruzione le fiamme sarebbero partite dall'impianto dell'aria condizionata. Prima le scintille, il fumo e la puzza di bruciato, poi le fiamme. Il gestore a quel punto sarebbe uscito dal negozio per contattare immediatamente il 115 che ha inviato tre squadre per contrastare l'incendio ed evitare conseguenze peggiori.

Una volta domate le fiamme i vigili del fuoco hanno effettuato un sopralluogo per stabilire l'entità dei danni e per chiarire se l'incendio avesse compromesso la stabilità dell'immobile. Al termine degli accertamenti il negozio è stato dichiarato agibile. Si registrano solo ingenti danni a cose, nessun ferito.