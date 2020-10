Fiamme al Cep, incendiate le cassette in legno davanti a un negozio di frutta e verdura

Appiccate le fiamme davanti a un negozio di frutta e verdura al Cep. Un incendio è scoppiato ieri sera in via Barisano da Trani. A bruciare decine di cassette in legno lasciate sul marciapiede dal titolare dell'attività. Alcuni residenti hanno chiamato il numero unico d'emergenza chiedendo l'intervento dei vigili del fuoco mentre altri, per evitare che il fuoco potesse propagarsi, sono scesi in strada con alcuni secchi pieni d'acqua.

Quando il peggio era ormai passato sono arrivate una squadra del 115 e una pattuglia dei carabinieri. Il rogo con ogni probabilità sarebbe di natura dolosa. Gli investigatori hanno avviato le indagini per risalire all'identità dei responsabili, in maniera tale da chiarire se l'incendio sia da imputare a una ragazzata o se qualcuno abbia voluto lanciare un messaggio.