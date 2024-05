All'arrivo dei vigili del fuoco la sua casa era stata già avvolta dalle fiamme che alla fine non gli hanno lasciato scampo. Un disabile di 57 anni è morto la scorsa notte a causa di un incendio divampato all'interno dell'abitazione di via Michele Cipolla (nella zona di via Archirafi e non lontano dalla stazione centrale) in cui la vittima viveva con l'anziana madre, soccorsa dai vigili del fuoco e affidata ai sanitari del 118. Oltre alle squadre del Comando provinciale sono intervenuti i carabinieri che adesso indagano sull'episodio.

L'allarme è stato lanciato intorno all'una e mezza da alcuni residenti che, sentendo dei rumori sospetti, si sono affacciati e hanno visto le fiamme che uscivano da una finestra. In poco tempo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno raggiunto l'appartamento e tratto in salvo la madre 87enne, che si trovava in una stanza vicina alla porta d'ingresso ma rimasta comunque lievemente intossicata per aver respirato le esalazioni provocate dalla combustione.

I pompieri, dopo aver spento l'incendio, hanno eseguito un sopralluogo trovando il corpo ormai esanime dell'uomo, un 57enne costretto a letto per via di una grave patologia. Le squadre del Nucleo investigativo dei vigili del fuoco, impegnate nei rilievi insieme al personale delle Sezioni investigazioni scientifiche, hanno ispezionato l'appartamento insieme al magistrato di turno.

Sembrerebbe che poco prima del rogo il 57enne avesse chiamato il 112 preannunciando l'intenzione di appiccare le fiamme in casa per ragioni non meglio precisate. Sono in corso gli accertamenti da parte dei militari dell'Arma che, una volta chiarite le cause del rogo, verificheranno se ci sia una connessione tra la telefonata e l'incendio in cui l'uomo ha perso la vita. La madre, sotto choc, è stata portata in ospedale per sottoporsi ad alcuni esami.