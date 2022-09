/ Via Giuseppe Garibaldi

Brucia sterpaglie nel suo terreno, si sente male e viene investito dalle fiamme: morto 78enne

La tragedia è avvenuta a Cerda, in via Garibaldi. A perdere la vita un uomo che si sarebbe sentito male a causa delle esalazioni sprigionate dal rogo. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, per lui non c'è stato nulla da fare