Sorpreso dalle fiamme che hanno avvolto il suo appartamento senza lasciargli scampo. Un uomo di 79 anni, Vincenzo Cannarozzo, è morto oggi a seguito di un incendio avvenuto oggi in via dei Frati minori, al confine tra Palermo e San Martino delle Scale, frazione di Monreale. Dopo le telefonate arrivate al 112 sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e due ambulanze del 118. Nonostante i tentativi di rianimarlo, per l'anziano non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche le pattuglie di polizia che hanno avviato le indagini per chiarire cosa abbia scatenato il rogo. Secondo una prima ricostruzione l'incendio sarebbe divampato nella camera da letto del 79enne a causa del malfunzionamento di una stufa a gas.