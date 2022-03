Incendio a Termini, si addormenta e lascia il fon acceso sul letto: morta un'anziana

E’ morta nel suo letto che si è trasformato in un infermo di fuoco a causa di un fon lasciato acceso sotto le coperte. Una donna di 82 anni, Anna Butera, è morta la scorsa notte nel suo appartamento in via del Carmelo, a Termini Imerese. A trovarla nella sua camera sono stati i vigili del fuoco e i carabinieri. Per lei però non c’era più niente da fare.

Le chiamate al 112 sono arrivate intorno alla mezzanotte. Alcuni vicini di casa hanno segnalato un principio d’incendio nell’abitazione dell’anziana, la quale abiterebbe lì insieme ad altre persone che però, al momento del rogo, non si trovavano con lei. Terminate le operazioni di spegnimento, i militari e i pompieri hanno eseguito un sopralluogo per chiarire le cause dell'accaduto.

Nella camera da letto, dove sono divampate le prime fiamme, è stata trovata la donna che con ogni probabilità aveva azionato l'apparecchio per riscaldare il suo giaciglio. Al termine degli accertamenti il sostituto procuratore ha stabilito che non fosse necessaria l'autopsia disponendo così la restituzione della salma ai familiari per la celebrazione del funerale.

Agli inizi di febbraio un uomo di 85 anni è morto a causa di un incendio divampato nel suo appartamento in via Cairoli, a Valledolmo. Anche in quell’occasione l’anziano avrebbe dimenticato una stufa accesa e sarebbe andato a letto. Una volta domato il rogo è stato individuato il cadavere di Liborio Campo, che avrebbe perso i sensi per le esalazioni non accorgendosi di ciò che stava per succedere.