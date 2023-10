Incendio sull'autostrada Palermo-Mazara, fuoristrada avvolto dalle fiamme

Paura sulla Palermo-Mazara. Un incendio si è verificato oggi, intorno alle 14.30, nel tratto compreso tra Montelepre e Terrasini, nella careggiata in direzione del capoluogo siciliano. A bordo dell’auto, un vecchio fuoristrada, c’era una donna di 70 anni che, sentendo puzza di bruciato proveniente dal vano motore, si è fermata nella corsia d’emergenza ed è uscita dall’abitacolo.

In meno di un minuto il mezzo, un Land Rover, è stato avvolto dalle fiamme mandando in tilt il traffico. I vigili del fuoco hanno inviato due squadre che in poco tempo hanno domato l’incendio che ha distrutto l’auto, poi rimossa con mezzo del soccorso stradale. Sul posto anche le pattuglie della polizia stradale per gestire il traffico in direzione Palermo.