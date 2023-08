VIDEO | Le fiamme minacciano ancora Monte Pellegrino, due elicotteri in azione

Gli operai della Forestale sono impegnati da giorni per evitare che gli incendi possano riprendere sul costone roccioso e vicino al Castello Utveggio. Il presidente della Regione ha scritto al direttore del Corpo forestale chiedendo una relazione sui roghi dei giorni scorsi

Le fiamme continuano a minacciare Monte Pellegrino e la zona del Castello Utveggio. Da sei giorni gli operai del Corpo forestale della Regione Siciliana sono impegnati nel tentativo di spegnere le ultime "lingue" ed evitare che roghi riprendano l'attività vicino al costone roccioso. Anche oggi nelle operazioni di spegnimento sono impegnati due elicotteri della Forestale che fanno la spola tra il mare e la montagna effettuando lanci d'acqua.

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha scritto al direttore del Corpo forestale Giuseppe Battaglia, responsabile del settore, chiedendo una relazione sugli incendi dei giorni scorsi "anche al fine di procedere a necessarie determinazioni, nel caso di dolosità dell'evento o negligenza nei precedenti interventi", si legge in una nota.

Domani Schifani parteciperà alle 10 nella chiesa San Giuseppe in Piano Maglio ad Altofonte, nel Palermitano, ai funerali di Matteo Brandi, l'operaio addetto all'antincendio propio della Forestale deceduto a pochi mesi dalla pensione per via delle gravi ferite riportate nelle operazioni di spegnimento dei roghi che hanno devastato Monreale il 24 e 25 luglio scorsi.