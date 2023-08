Monte Pellegrino brucia ancora, Canadair in azione per spegnere gli ultimi roghi

Canadair ancora in azione su Monte Pellegrino per spegnere le ultime fiamme, dopo l'incendio divampato prima di Ferragosto. Decine di ettari di verde sono andati in fumo, ma fortunatamente Castello Utveggio non è stato raggiunto dal fuoco: le fiamme sono arrivate solo a lambire la struttura. Ieri è rimasta chiusa anche la strada per raggiungere il santuario di Santa Rosalia.

Fonte: Adnkronos