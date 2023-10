Incendio in Favorita, le fiamme minacciano Monte Pellegrino

Un incendio minaccia Monte Pellegrino. I vigili del fuoco e il personale della Forestale sono intervenuti poco prima delle 15 in Favorita per domare le fiamme che sono divampate ai piedi della montagna. Sul posto sono intervenute numerose squadre ed è stato anche richiesto l'intervento di un elicottero per controllare l'area dall'alto ed effettuare dei lanci d'acqua per proteggere la zona boschiva. La polizia municipale ha inviato alcune pattuglie sul posto per gestire la viabilità, ma per il momento la strada resta aperta. (Articolo in aggiornamento)