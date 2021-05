Monte Pellegrino martoriato dal fuoco, dopo una notte di fiamme incendio sotto controllo

Numerose squadre del 115 e i mezzi aerei hanno lavorato senza sosta per spegnare il rogo che ha minacciato per oltre 12 ore il monte che sovrasta la città. Roghi anche a Castelbuono, Belmonte e Altofonte

Almeno sei squadre dei vigili del fuoco impegnate per tutta la notte a causa dell’incendio su Monte Pellegrino, con il supporto - sin quando c'è stata luce - dei mezzi aerei che hanno sorvolato la città effettuando decine di lanci per circoscrivere le fiamme. Ci sono volute più di 12 ore per domare le fiamme che hanno distrutto un’ampia area boschiva, minacciando anche la zona delle antenne televisive.

Da ieri pomeriggio e fino a stamattina gli uomini del 115 hanno lavorato senza sosta per evitare che il fuoco potesse propagarsi con la complicità del vento. Da chiarire ancora chi o cosa abbia provocato l'incendio. Secondo una delle ipotesi le fiamme potrebbero essere state sprigionate da alcuni fuochi artificiali sparati dai tifosi del Palermo dopo la vittoria, nella corsa playoff, contro l'Avellino. Dai vigili del fuoco però nessuna conferma ufficiale.

Altri roghi sono stati registrati nella zona di Sagana, a Torretta, a Misilmeri, Belmonte Mezzagno e Altofonte. Altre fiamme hanno distrutto ampie aree di macchia mediterranea intorno a Castelbuono, Isnello e Geraci Siculo ma anche a Piana degli Albanesi e Terrasini. Non si tratta dei primi interventi a tre settimane dall’inizio dell’estate. In questo inizio di stagione i pompieri erano intervenuti a Poggio Ridente e, in città, nella zona tra Cardillo e Monte Gallo.