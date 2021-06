Vasto incendio su Monte Catalfano, in fumo 4 ettari di macchia mediterranea 

Si è concluso intorno alle 19 l'intervento del Corpo Forestale su Monte Catalfano, dove stamani si è sviluppato un vasto incendio. Ad andare in fumo circa 4 ettari di macchia mediterranea.

Sul posto sono intervenuti oltre 14 uomini più due autobotti. Inoltre è stato necessario il supporto di una squadra dei vigili del fuoco di Brancaccio con una loro autobotte. Un elicottero della Forestale ha effettuato 31 lanci di acqua e un canadair che ne ha effettuati 12. L’incendio era già stato domato intorno alle 14,30, poi sono iniziate le operazioni di bonifica concluse solo in serata. Sono in corso indagini per accertare la natura del rogo.