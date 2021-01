Incendio in un appartamento a Monreale, morta un'anziana

Anziana muore in un incendio scoppiato in casa. Tragedia a Monreale dove questa mattina, intorno alle 8.30, ha perso la vita una donna di 91 anni che abitava in via Barone Manfredi. Ad accorgersi di quanto stava accadendo sarebbe stato il figlio che abita al piano superiore. Sentendo puzza di bruciato l'uomo è sceso di corsa per raggiungere l'appartamento della madre e poi ha sfondato una finestra per entrare e tentare di salvare la madre. Per G.B. per non c'era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Monreale e i vigili del fuoco che sono riusciti a domare il rogo prima che le fiamme potessero raggiungere altri immobili. Secondo una prima ricostruzione l'incendio potrebbe essere stato causato da una cicca di sigaretta caduta sul divano. L'altra ipotesi invece è legata al malfunzionamento di una stufa a legna. Il medico legale ha raggiunto l'abitazione dell'anziana per effettuare l'ispezione del cadavere prima di restituirlo ai familiari per celebrare il funerale.