Incendi, notte di fuoco per Mondello: residenti costretti ad abbandonare le case

Una notte di fuoco per Mondello. E non solo per le termperature roventi. L'incendio che ha colpito oggi pomeriggio Monte Gallo infatti non è stato domato. Anzi. Le fiamme hanno continuato a divorare etti di macchia mediterranea fino ad arrivare alle case dei residenti. Che stanno evacuando in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco.

Intanto sul monte che sovrasta Mondello sono visibili a grande distanza alte lingue di fuoco con un fronte che si allunga per tutto il costone roccioso ricoperto da macchia mediterranea. Paura e notte insonne per chi abita a Capo Gallo, Pizzo Sella, via Tolomea e in via Mongibello, dove il fuoco sta raggiungendo la zona dei parcheggi.

Continua a bruciare anche San Martino

Giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Palermo a causa delle elevate temperature, tantissimi gli incendi che hanno in teressato la provincia. "Sono circa 60 gli interventi svolti con 15 squadre di questo Comando - fanno sapere - e due squadre in supporto provenienti dai Comandi di Messina e Agrigento". Le zone colpite dagli incendi hanno interessato l'intera provincia da Aliminusa, Gangi, Blufi, Misilmeri, Cefalù Bolognetta, Santa Flavia, Villabate, Partinico, San Ciprrello, Corleone.

"Le maggiori criticità - continuano dal Comando - sono sono tuttavia registrate nel territorio di Monreale dove le squadre sono impegnate dalle prime ore di questa notte. In alcuni casi si è reso necessario l'evacuazione di alcune abitazioni lambite dalle fiamme mentre altre sono state coinvolte interamente. Ulteriore criticità che si è verificata nel primo pomeriggio è l'incendio presso la discarica di Bellolampo che ha interessato la quarta vasca e l'incendio nell'area di San Martino delle Scale (Piano Geli). In tali zone l'incendio (Monreale e Bellolampo) l'incendio è ancora in atto. Tutte le operazioni sono attualemente coordinate dala Prefettura che ha istituito il CCS (centro di coo rdinamento dei soccorsi). Sono attualmente in corso 20 e altri in attesa di espletamento.