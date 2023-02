Incendio in una mansarda nel Torinese, due feriti: uno è palermitano

Palermitano resta ferito in un incendio divampato nella mansarda di un palazzo a Moncalieri, in provincia di Torino. Due persone sono state soccorse e ricoverate al Cto dopo il rogo registrato in via Boccardo. Si tratta di un siciliano di 33 anni e di un torinese di 44 che avrebbero cercato di spegnere le fiamme. Dalle prime informazioni sembra che il fuoco sia legato al malfunzionamento di una stufa elettrica.

Il piemontese ha riportato ustioni sul 5% del corpo, più lievi le ferite riportate dal conquilini. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le squadre antincendio che, dopo il sopralluogo, non hanno ritenuto necessario togliere l'agibilità allo stabile perché non risultano danni allo stabile e all'impianto elettrico. Indagano i carabinieri della compagnia di Moncalieri. (Fonte: TorinoToday.it)