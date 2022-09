Incendio nelle campagne di Misilmeri, in azione quattro canadair e un elicottero: ma non bastano

Un vasto incendio è divampato nelle campagne di Misilmeri, in contrada Frattina. Un'alta colonna di fumo è visibile dai Comuni limitrofi - ad esempio da Marineo - ma anche da Palermo.

Per domare le fiamme sono in azione quattro canadair e un elicottero. E' stato richiesto l'invio di altri canadair. Sul posto sono impegnati forestali e vigili del fuoco. L'incendio non è stato ancora circoscritto.

Un altro incendio è divampato in località Pianetto a Santa Cristina Gela: anche in questo caso sono impegnati i vigili del fuoco e i forestali a protezione delle abitazioni e delle aziende.

Ieri la Protezione civile aveva diramato l'allerta arancione per rischio incendi e ondate di calore da bollino giallo; oggi effettivamente si sono registrate temperature anche superiori ai 35 gradi.