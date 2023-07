in vicolo Trugliari

/ Vicolo Trugliari

A fuoco un magazzino in una traversa di corso Vittorio Emanuele: soccorsa una donna

Un'anziana che vive ai piani superiori del palazzo è stata portata in via precauzionale dal 118 al pronto soccorso dopo aver respirato il fumo scaturito dal rogo. I vigili del fuoco hanno domato l'incendio in pochi minuti