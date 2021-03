Paura sull'autostrada Palermo-Mazara, auto avvolta dalle fiamme

E' successo poco dopo le 16 nella carreggiata in direzione Trapani, poco prima dello svincolo per Mondello. Sul posto una squadre dei vigili del fuoco

Si è fermato nella corsia d'emergenza ed è sceso dall'auto poco prima che prendesse fuoco. Un incendio si è verificato oggi pomeriggio, poco dopo le 16, sull'autostrada Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Trapani, poco prima dello svincolo per Mondello. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che in pochi minuti ha domato il rogo. Solo tanta paura per l'automobilista che si trovava al volante di una Fiat Punto grigia.