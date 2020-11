Paura in viale Regione, due lampioni prendono fuoco

Due pali della luce prendono fuoco in viale Regione Siciliana. E’ accaduto questa mattina lungo la circonvallazione, all’altezza del supermercato Lidl, nella carreggiata in direzione Catania. Diversi automobilisti hanno segnalato ai numeri d'emergenza le fiamme che si vedevano sulla sommità di due lampioni. Sul posto sono intervenute le squadre dei tecnici di Amg Energia che hanno "eliminato le situazioni di pericolo - spiegano dall’azienda - legate alla due armature bruciate". Su quanto è accaduto sono in corso le necessarie verifiche tecniche.

Nel video si vede solo un lampione in fiamme, in realtà dall'Amg confermano che sono stati due. "La fotocellula, a causa della poca luce conseguenza del maltempo, ha messo in funzione l'impianto di illuminazione di viale Regione siciliana dove due punti luce - spiega Amg Energia - improvvisamente si sono incendiati. Va precisato che l'impianto di illuminazione dispone delle necessarie protezioni nel rispetto delle normative e della legislazione vigente, che vengono periodicamente verificate e che, in situazioni come questa, disattivano immediatamente l'impianto per ragioni di sicurezza".