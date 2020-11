Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Santa Flavia, vasto incendio nell'isola ecologica: vigili del fuoco in azione

Ben 22 uomini al lavoro per spegnere il rogo che ha interessato dei rifiuti plastici stoccati in un deposito. In corso le operazioni di spegnimento ma la situazione appare sotto controllo