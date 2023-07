Incendio ad Altavilla, in fiamme tre autocompattatori nell'isola ecologica: possibili disagi nella raccolta

A fuoco tre autocompattatori e una "vasca" nell'isola ecologica di Altavilla. Un incendio è scoppiato la scorsa notte all'interno della struttura che si trova in via della Speranza dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme che hanno distrutto quattro veicoli utilizzati per la raccolta rifiuti. Il rogo ha messo fuori uso i due terzi del parco mezzi, presi a noleggio da alcune ditte, comportando disagi nel servizio. "Sono venuto stanotte - dice il sindaco Pino Virga - per verificare la situazione e valutare anche le ripercussioni dal punto di vista ambientale. Ci siamo subito attivati, con la massima disponibilità delle società di leasing e degli operai, per recuperare gli eventuali ritardi che si accumuleranno".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A lanciare l'allarme nella notte è stata una residente che prima ha iniziato ad avvertire una forte puzza di bruciato e poi ha visto le lamiere incandescenti del capannone in cui erano riparati i mezzi. Poco dopo sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno impiegato diverse ore per spegnere le fiamme, e le pattuglie dei carabinieri della stazione di Altavilla che hanno dovuto attendere che la temperatura si abbassasse per eseguire un sopralluogo accurato e chiarire le cause dell'incendio. Dai primi riscontri non sono state trovate tracce di benzina i di liquido infiammabile che lascerebbero pensare a un rogo doloso. Tra le ipotesi quella di un cortocircuito che avrebbe scatenato le fiamme che poi si sarebbero propagate.

"Dubito possa trattarsi di un incendio doloso - continua il sindaco Virga - perché probabilmente avrebbero appiccato il fuoco ad altro che si trovava dentro il capannone. L'azienda che gestisce il servizio si è subito mobilità, abbiamo ricevuto la disponibilità da parte dei Comuni vicini che metteranno temporaneamente a disposizione alcuni autocompattatori e 'vasche'. In giornata abbiamo una riunione tecnica per studiare le prossime mosse. Ringrazio anche gli operatori che sono arrivati all'alba garantendo la loro massima disponibilità per recuperare il ritardo nell'espletamento del servizio". Al vaglio degli investigatori le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero chiarire la dinamica.