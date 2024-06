Fiamme in una villa a causa di un cortocircuito. Un incendio si è verificato intorno alle 19 di ieri in un immobile che si trova in via Lazzarini, a Pallavicino. I vigili del fuoco sono intervenuti con diverse squadre per spegnere il fuoco che ha colpito il piano terra. Sei le persone rimaste lievemente intossicate, quattro adulti e due bambini soccorsi dai sanitari del 118 e portati all'ospedale Cervello per accertamenti.

L'incendio, secondo una prima ricostruzione fatta dal personale del Comando provinciale, si è generato nel vano scala dell'immobile bloccando di fatto gli inquilini all'interno delle loro abitazioni sino all'arrivo dei vigili del fuoco che li hanno soccorsi facendoli uscire dai balconi. I fumi della combustione hanno interessato anche gli appartamenti che si trovano nei due piani superiori dove però non sono stati registrati danni.

Terminate le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo accurato per stabilire le cause del rogo che fortunatamente non ha reso inagibile le abitazioni. I danni hanno interessato il piano terra, mentre i due piani superiori sono stati solamente invasi dal fumo. Sul posto sono intervenute anche le pattuglie dei carabinieri della Compagnia San Lorenzo.