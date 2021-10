Piazza Ottavio Ziino, scooter di un rider in fiamme: fuoco minaccia distributore di benzina

Scooter in fiamme nel piazzale di un distributore di benzina. Un incendio è divampato ieri sera, intorno alle 21, in piazza Ottavio Ziino, davanti all'assessorato regionale alla Salute. A prendere fuoco il mezzo di un rider che si era fermato per fare rifornimento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i carabinieri e i vigili del fuoco per domare le fiamme che hanno danneggiato anche una colonnina per l'erogazione dell’impianto Esso. A innescare l’incendio potrebbe essere stata una distrazione. Sembra infatti che, mentre il rider riforniva lo scooter, un po’ di benzina sia finita sulla marmitta ancora incandescente sprigionando così le fiamme.