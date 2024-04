Trovata una piantagione di marijuana appena dismessa in un immobile abbandonato nella zona di via Galletti. E' la scoperta fatta ieri dalla polizia che è intervenuta in via Renato Composto su richiesta dei vigili del fuoco che, una volta terminate le operazioni di spegnimento del rogo, hanno avviato gli accertamenti per chiarirne le origini. Dentro questa sorta di rudere c'erano centinaia di vasi, impianti di areazione, irrigazione e illuminazione e ciò che restava di quella serra indoor. Indagini in corso per scoprire chi sia responsabile di quell'allestimento e dove sia stata portata la droga.

Le squadre del Comando provinciale sono intervenute ieri mattina in via Renato Composto dopo alcune segnalazione arrivate dai residenti tramite il numero unico di emergenza 112. I vigili del fuoco hanno impiegato quasi due ore per spegnere le fiamme prima di procedere con un sopralluogo per stabilire le cause. Seguendo un filo che risultava allacciato alla rete pubblica, i pompieri sono risaliti all'altro capo del cavo trovando così la piantagione. Alla luce della scoperta fatta è stato sollecitato l'intervento dei tecnici dell'Enel e della polizia.

Gli investigatori, con il supporto del personale della Scientifica, hanno eseguito i rilievi per cercare di risalire all'identità del proprietario dell'immobile e di chi lo aveva trasformato in una serra dove, secondo una prima stima, sarebbero state coltivate circa cinquecento piante di marijuana. Nelle operazioni di sequestro, che si sono protratte all'incirca fino alle 20, i vigili del fuoco hanno fornito assistenza agli agenti di polizia per illuminare l'area e smontare i condizionatori e gli altri impianti installati per garantire la crescita delle piante.