Incendio nella villetta di via Tiepolo, danneggiate le giostre: fiamme spente da residenti e carabinieri

Fiamme nella villetta di via Tiepolo, all'Uditore. Un incendio si è verificato ieri sera nell’area verde che si trova in piazzale Einstein dove qualcuno ha appiccato il fuoco danneggiando uno scivolo e una giostra. A evitare il peggio sono stati i carabinieri che, rintracciati sulla linea d'emergenza 112, sono intervenuti insieme ad alcuni residenti riuscendo ad evitare che il rogo si propagasse. Indagini in corso per risalire all’identità del piromane.

"Non si capisce come mai - afferma la consigliera comunale Tiziana D’Alessandro - non ci sia mai stato un rogo quando il parco era sepolto dai rifiuti, invece, oggi che è stato ripulito e riqualificato viene dato alle fiamme. Questo nuovo gesto di inciviltà dimostra che bisogna tenere sempre più alzata l'asticella della attenzione. Evidentemente taluni personaggi non hanno gradito gli sforzi dell’Amministrazione".