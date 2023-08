Brucia la vegetazione a Gibilrossa, il sindaco: "Il nostro territorio martoriato da gente senza scrupoli"

Le fiamme minacciano le abitazioni a Gibilrossa. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri per domare gli incendi divampati nella frazione che si trova tra Misilmeri e Belmonte Mezzagno e lungo la strada provinciale 37 che porta a Palermo. "Ancora una volta - dichiara Rosario Rizzolo, sindaco di Misilmeri - la nostra zona viene martoriata per mano dell'uomo che senza scrupoli e senza rispetto continua a creare ingenti danni non soltanto alla natura ma anche alle cose e alle persone".

Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco sono state rese difficoltose a causa della chiusura, ormai da tempo, della strada provinciale 37 "che rappresenta - continua Rizzolo - un grande problema e crea non indifferenti disagi ai residenti di Gibilrossa e Belmonte che utilizzano la stessa come collegamento con la città di Palermo. In casi di emergenza come questo i mezzi di soccorso sono purtroppo costretti a raggiungere il territorio con percorsi alternativi che non fanno altro che allungare i tempi di percorrenza".

Il primo cittadino, sospettando la matrice dolosa, ha condanna con fermezza l'accaduto mostrando la sua "vicinanza ai residenti che ogni anno si ritrovano in prima persona a combattere contro la scelleratezza di qualcuno. E' intento mio e della mia Amministrazione riqualificare il territorio di Gibilrossa sul quale, insieme ad alcune realtà associative, abbiamo buttato le basi per sviluppare una progettualità in tal senso. Provo sdegno ed amarezza ma non abbasseremo la guardia affinché chi è colpevole di tali gesti possa essere assicurato alla giustizia".