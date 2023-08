Incendio al Giardino Inglese. Le fiamme sarebbero divampate intorno alle 14 nell'area compresa tra il parco giochi e l'area verde attualmente non accessibile per i lavori, lato via Carlo Alberto Dalla Chiesa. Una colonna di fumo si è alzata su tutta la zona.

Secondo le prime informazioni, ad andare in fiamme alcune sterpaglie e un paio di alberi di salici all'interno del parco intitolato a Piersanti Mattarella. Residenti e passanti, in allarme dopo gli incendi che hanno assediato Palermo nelle scorse settimane, hanno subito chiamato i vigili del fuoco che si sono recati sul posto e hanno domato il rogo. Intorno all'area è rimasto un intenso odore di bruciato. Da chiarire l'origine delle fiamme.

A intervenire a riguardo l'assessore comunale al Verde Andrea Mineo. “Il fumo - spiega - si è sprigionato su un piccolo versante del Giardino Inglese nell’area di cantiere transennata e chiusa al pubblico. L'incendio non ha causato danni né al Giardino né alle strutture. Gli operai della ditta al lavoro sul posto sono prontamente intervenuti, unitamente ai vigili del fuoco e a un’auto botte degli uffici del Verde urbano.