Fiamme nella notte a Borgo Vecchio, un incendio danneggia il gazebo di una polleria

Colpito dalle fiamme il gazebo di una polleria di Borgo Vecchio. Un incendio è divampato la notte scorsa, intorno alle 3, in via Principe di Scordia danneggiando la struttura in metallo, legno e vetro dell’attività La Brace. Sul posto sono intervenute le squadre del 115 e le volanti di polizia.

A domare le fiamme sono stati i vigili del fuoco contattati da alcuni residenti che hanno visto le fiamme propagarsi rapidamente. Terminate le operazioni di spegnimento è stato eseguito un sopralluogo per stilare una relazione tecnica che servirà a stabilire l'origine del rogo.

L’intervento tempestivo del 115 è servito per evitare che il fuoco raggiungesse il locale. I titolari dell’attività, che non si spiegano cosa possa aver provocato l’incendio, hanno chiamato i tecnici per sistemare già questa mattina il gazebo danneggiato dalle fiamme.