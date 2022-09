Zona Oreto, scoppia incendio in un garage: evacuato un condominio

Scoppia un incendio in un garage e un intero condominio viene evacuato. E' accaduto nella notte appena trascorsa in via Francesco Minà Palumbo, in zona Oreto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a domare il rogo, probabilmente originato da un'auto parcheggiata nel garage. Il fuoco ha danneggiato il solaio e annerito le pareti laterali. Non si registrano feriti. I residenti, dopo l'intervento dei vigili del fiuoco, sono potuti rientrare nelle loro case.