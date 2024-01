Furgone avvolto dalle fiamme, intervento dei vigili del fuoco in viale Regione

Incendio in viale Regione Siciliana. Un furgone è stato avvolto dalle fiamme oggi pomeriggio all'altezza di piazzale Giotto. Nel quartiere si è alzata in pochi minuti una densa colonna di fumo visibile anche a distanza. Per domare il rogo sono intervenuti i vigili del fuoco che dovranno accertare anche le cause dell'incendio. Il furgone da tempo si trova parcheggiato in quel punto e sarebbe di proprietà di un venditore ambulante che commercia prodotti per automobili.