Paura in via Roma, furgone che trasporta surgelati prende fuoco davanti a una banca

Si trovava quasi all'incrocio con via Principe di Belmonte quando ha iniziato a sentire una forte puzza di bruciato, quindi è uscito dall'abitacolo e in pochi istanti le fiamme hanno avvolto il suo mezzo. Un incendio si è verificato intorno alle 11 di oggi in via Roma. Coinvolto un furgone utilizzato per il trasporto di prodotti surgelati. L'uomo che era alla guida è riuscito a mettersi in salvo prima che fosse troppo tardi. Subito dopo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno chiuso temporaneamente la strada e domato il rogo.

Terminate le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco, arrivati dalla caserma del Comando provinciale, hanno eseguito un sopralluogo per chiarire cosa abbia scatenato l'incendio. L'ipotesi principale è quella di un cortocircuito che ha interessato l'impianto di refrigerazione della cabina frigo. Fortunatamente non si registrano altri danni né feriti. Successivamente il tratto di via Roma è stato riaperto alla circolazione in attesa della rimozione del furgone con un mezzo del soccorso stradale.