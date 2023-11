Furgone in fiamme in viale Regione, intervengono i vigili del fuoco

Furgone a fuoco in viale Regione Siciliana, all'altezza della rotonda di via Belgio. E' successo questa mattina poco dopo le 9 nella corsia laterale direzione Catania. Il mezzo della ditta Bartolini è andato in fiamme per causa ancora da accertare. I vigli del fuoco sono intervenuti per spegnere il rogo e mettere in sicurezza il furgone, sul posto anche polizia e vigili urbani che hanno chiuso al traffico il tratto di strada. Nessuno è rimasto ferito, disagi alla circolazione.

