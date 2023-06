A fuoco il furgone di una ditta edile a Partinico. I vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa in contrada Parrini per domare l’incendio che ha distrutto un Fiat Iveco di proprietà di imprenditore di 62 anni. Il mezzo era parcheggiato nell’area esterna di una sua proprietà. Sull’episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Partinico che cercheranno di fare luce sulle cause del rogo. Non si esclude alcuna pista.

Una volta che i pompieri avevano spento l’incendio, gli investigatori dell’Arma hanno eseguito un sopralluogo per verificare l’eventuale presenza di tracce di liquido infiammabile o di altro che potrebbe essere stato utilizzato per appiccare l’incendio. Dai primi riscontri, però, non sarebbe emerso nulla di rilevante. Al vaglio le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza della zona.

La notte scorsa è stato incendiato un taxi in via Imperatore Federico, a Palermo. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti intorno alle 3.30 dopo le telefonate di alcuni residenti. All’arrivo delle squadre antincendio c’era una Fiat Freemont che bruciava. La successiva ispezione ha permesso di rinvenire tracce del liquido infiammabile utilizzate per appiccare le fiamme. Anche in questo caso indagano i carabinieri.