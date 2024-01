Tre mezzi danneggiati a Partinico da un incendio che, stando ai primi accertamenti, potrebbe essere di natura dolosa. I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera in via Ragona per spegnere le fiamme che hanno distrutto due auto e colpito anche un furgone utilizzato per la vendita di street food. Sul posto, oltre alle squadre del 115, sono intervenute alcune pattuglie dei carabinieri che hanno avviato le indagini per chiarire l'origine del rogo.

Una volta terminate le operazioni di spegnimento i pompieri hanno effettuato i primi accertamenti per verificare se si trattasse di un incendio accidentale o se ci fossero tracce di liquido infiammabile o altro. A destare i primi sospetti il fatto che i tre mezzi, riconducibili a un unico nucleo familiare, fossero parcheggiati distanti da loro. Difficile per gli investigatori pensare che possa trattarsi di una mera coincidenza.

I carabinieri hanno ascoltato i proprietari dei mezzi per capire se nelle ultime settimane sia successo qualcosa di anomalo che potrebbe spiegare l'incendio eventualmente appiccato da qualcuno. I militari dell'Arma hanno inoltre acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso qualche dettaglio utile. Nel rogo è rimasta lievemente danneggiata la facciata dell'abitazione vicino alla quale erano parcheggiate le due auto.