Incendio nella zona di via dei Cantieri, due macchine avvolte dalle fiamme

Sentendo puzza di bruciato un automobilista si è fermato in via Marvuglia e poco dopo il suo mezzo ha preso fuoco. Le fiamme hanno raggiunto un'altra auto e annerito il prospetto di un palazzo. Non si registrano feriti. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri