Paura a Carini, incendio in un'officina: due operai restano ustionati

Incendio in un'officina a Carini. Paura questa mattina in corso Italia dove sono intervenuti cinque mezzi e una ventina di vigili del fuoco per domare le fiamme divampate all'interno nel locale sotterraneo del centro Piaggio. Due operai, nel tentativo di circoscrivere il rogo con l'utilizzo degli estintori, hanno riportato lievi ustioni - uno alle gambe e l'altro alle braccia - che hanno reso necessario anche l'intervento dei sanitari del 118.

La prima telefonata alla sala operativa dei vigili del fuoco è arrivata poco dopo le 10.30. Le squadre antincendio hanno raggiunto l'attività e si sono dirette con cinque mezzi nello scantinato in cui si trova l'officina per la manutenzione degli scooter. In poco tempo i pompieri sono riusciti a spegnere l'incendio evitando che le fiamme si propagassero al magazzino, pieno di scatole e prodotti potenzialmente infiammabili, e al piano terra.

Secondo quanto ricostruito sino ad ora l'incendio potrebbe essere stato provocato da un errore commesso da un meccanico durante la riparazione di uno scooter. Sembra infatti che il lavoratore avesse svuotato il serbatoio di un mezzo. Poi avrebbe messo in moto con lo starter e a seguito dell'accensione, forse a causa di qualche residuo di benzina, si sarebbe innescato il fuoco.

Terminate le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno eseguito un sopralluogo per verificare le condizioni dell'immobile per stabilire se possa considerarsi agibile o se invece servano ulteriori accertamenti. Restano da quantificare i danni registrati nel magazzino, un locale di circa 70 metri quadrati. Non destano preoccupazione le condizioni dei feriti che, dopo i primi soccorsi, avrebbero rifiutato il trasporto in ospedale.