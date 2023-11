Le fiamme sarebbero partite nel sottoscala di un’ex scuola e presto avrebbe raggiunto le aule che sono state trasformate in abitazioni. Paura questa mattina in largo Gibilmanna, a Borgo Nuovo, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per domare un incendio che ha colpito uno dei vecchi plessi dell'istituto Russo/Raciti-Deledda. A scopo precauzionale sono state evacuate le nove famiglie che occupavano l'edificio e due persone sono state accompagnate in ospedale per accertamenti.

Le prime telefonate al Comando provinciale sono arrivate intorno alle 6.30 di stamattina. Qualcuno tra gli occupanti, ma anche fra i residenti, ha telefonato al numero 112 segnalando un principio d’incendio che si era sviluppato al piano -1 dell’ex scuola elementare dove ormai da diversi anni vivono 27 persone che sono state scortate fuori dai pompieri sino al termine delle operazioni di spegnimento delle fiamme.

Due degli occupanti, forse per evitare che il fuoco si propagasse, avrebbero cercato di gettare dei secchi d'acqua per contenere l'incendio ma avrebbero inalato i fumi tossici sprigionati dalla combustione. Entrambi sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati a bordo di due ambulanze in ospedale dove i medici li hanno sottoposti ai primi esami. Le loro condizioni non desterebbero comunque preoccupazione.

I vigili del fuoco, dopo aver anche contattato un tecnico del Comune, hanno inoltre eseguito un sopralluogo per cercare di chiarire cosa abbia scatenato il rogo ed escludere problemi per l'edificio di carattere strutturale. Due le ipotesi principali: quella di un cortocircuito che potrebbe essere stato condizionato da qualche allaccio abusivo alla rete eletrica e quella di un incidente domestico. Sull'episodio indagano i carabinieri.