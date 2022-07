Due incendi in poche ore, fiamme in via Perpignano e davanti all'hotel San Paolo

Fiamme attorno a un capannone alla Zisa. Un incendio è divampato oggi nella zona di via Perpignano, attorno all'ex fabbrica di tessuti Gulì. "Abbiamo iniziato a sentire scoppiettare ma pensavamo fossero i fuochi d'artificio per il Festino. Poi è arrivata anche la puzza di bruciato e affacciandoci dalla veranda - racconta una residente a PalermoToday - abbiamo visto il rogo".

Dopo le telefonate allarmate arrivate al numero d'emergenza 112, i vigili del fuoco hanno inviato diverse squadre e anche un'autocisterna di grosse dimensioni. In poco tempo però l'incendio, che perlopiù ha riguardato sterpaglie e rifiuti lungo tutto il perimetro dell'ex fabbrica, è stato domato e la situazione è tornata alla normalità. In fumo anche un albero che si trova vicino al muro che costeggia via Mario Arezzo.

Nel pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti anche in via Messina Marine, di fronte all'hotel San Paolo Palace. A bruciare anche in questo caso sono stati un canneto e un'area piena di sterpaglie. Tre le squadre inviate dalla centrale operativa. Il rogo è abbastanza vasto e per questo è stato richiesto un canadair. Dalle prime informazioni sembrerebbe che un giovane possa aver appiccato le fiamme e sia fuggito. Indagini in corso.