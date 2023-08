Incendio nell'ex Chimica Arenella, a fuoco cumuli di spazzatura

Vigili del fuoco in azione a Palermo per un vasto incendio divampato questa notte nell'area dell'ex chimica Arenella (in via Monsignor Filippo Pottino). In fiamme diversi cumuli di rifiuti solidi urbani.

La nube nera che si è alzata è stata immediatamente segnalata dai residenti al comando dei vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono andare avanti per circa due ore. Il rogo è stato domato, senza far registrare alcun ferito.