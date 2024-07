In fiamme una discarica abusiva nell'ex Chimica Arenella, tra i rifiuti forse anche amianto

Bruciano i rifiuti dentro l'ex Chimica Arenella. Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri all'interno della struttura che si trova in via Monsignor Filippo Pottino. A chiedere l'intervento dei vigili del fuoco, arrivati con quattro squadre e impegnati fino all'una di notte, sono stati i residenti che hanno segnalato una grossa colonna di fumo nero che si alzava dal polo industriale abbandonato. Insieme al personale del Comando provinciale, vista la possibile presenza di amianto tra l'immondizia andata in fiamme, sono arrivati i tecnici dell'Arpa per effettuare il monitoraggio dell'aria.

Le prime telefonate alla sala operativa del Comando provinciale sono arrivate intorno alle 19.30. Sul posto sono intervenute quattro squadre che, superato l'ingresso, hanno imboccato il primo vicolo sterrata sinistra per dirigersi verso il capannone interessato dall'incendio in cui stavano bruciando rifiuti solidi urbani, ingombranti e forse anche rifiuti speciali. I vigili del fuoco hanno terminato le operazioni di spegnimento intorno all'una e hanno informato di quanto accaduto anche l'Amministrazione comunale per gli interventi di sua competenza.

Gli interventi di riqualificazione dell'ex polo industriale sono attesi ormai da tanto tempo. L’11 luglio prossimo scadrà il termine per la presentazione delle proposte nell'ambito di "Reinventing Cities", il progetto targato C40, la rete mondiale di circa cento sindaci unici nel contrasto della crisi climatica, che ha come obiettivo la realizzazione di un intervento di rigenerazione urbana grazie al partenariato pubblico-privato. Il complesso immobiliare potrebbe ospitare diverse funzioni anche culturali, associative, sportive e per il tempo libero.