Incendio in via Antonio Marinuzzi: evacuato un palazzo, soccorse sei famiglie

Incendio all’alba in via Antonio Marinuzzi. I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina nella zona di via Oreto per spegnere le fiamme divampate all’interno di un appartamento che si trova al primo piano di un palazzo. Sei famiglie sono state evacuate a scopo precauzionale anche grazie al supporto degli agenti di polizia arrivati sul posto con due volanti.

Secondo una prima ricostruzione l’incendio sarebbe scoppiato a causa del cortocircuito di un elettrodomestico. Il fuoco si è propagato rapidamente rischiando di coinvolgere anche le altre abitazioni. Una ventina di persone sono quindi state costrette a lasciare casa in fretta e furia, attendendo la fine dell’intervento per potere rientrare.

L’appartamento al primo piano - quello da cui è partito l’incendio - al termine del sopralluogo dei vigili del fuoco è stato dichiarato temporaneamente inagibile.

Le squadre del 115 e i forestali hanno lavorato tutta la notte per spegnere alcuni incendi a Piana degli Albanesi, Altofonte e San Giuseppe Jato. A Piana le squadre antincendio hanno fatto evacuare per precauzione alcune abitazioni minacciate dalle fiamme. Sul capoluogo siciliano da ieri sera è piovuta cenere.

Un incendio è divampato anche a Petralia, nella zona della miniera. Fiamme anche a Misilmeri nella zona del Castello dell’Emiro. Questa mattina a Piana degli Albanesi è stato richiesto l’intervento di due canadair e di un elicottero, così come a Petralia con l’obiettivo di circoscrivere il fronte del fuoco e limitare i danni.