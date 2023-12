Esplode la macchinetta del caffè, grave un ex vigile del fuoco in pensione

Ex vigile del fuoco ustionato al volto dopo l'esplosione di una macchinetta del caffè. Si tratta di uomo di 87 anni, P. C., che è stato ricoverato in gravi condizioni al Centro grandi ustioni all’ospedale Cannizzaro di Catania con lesioni al volto causate dall'incidente e dal principio d'incendio divampato all'interno della sua abitazione che si trova all’ottavo piano di un palazzo di piazza Turba, zona corso Calatafimi.

Il fatto è avvenuto ieri quando l’anziano, in pensione ormai da tanti anni, avrebbe acceso la macchinetta per prepararsi un caffè. Forse a causa di un cortocircuito, dall'apparecchio sarebbero partite le prime scintille, che avrebbero provocato un principio di rogo nella veranda. Il primo a intervenire è stato un familiare che abita in un appartamento ai piani inferiori. Sarebbe stato lui a soccorrere l'87enne e a circoscrivere le fiamme prima ancora che arrivassero le squadre antincendio del 115, che poi hanno impiegato circa un'ora per definire le operazioni di spegnimento.

L'anziano ferito è stato prima portato al Centro grandi ustioni del Civico prima del trasferimento a Catania, reso necessario a causa dell'indisponibilità di un posto nel reparto sub intensivo del Civico di Palermo dove attualmente sono in corso dei lavori di ristrutturazione che dovrebbero concludersi nei prossimi giorni.

Naufragata l'ipotesi del trasporto con l'elicottero del 118 a causa delle condizioni meteo, è stata allestita d'urgenza un'ambulanza per condurre l’anziano nel capoluogo etneo. I medici hanno riscontrato ustioni di terzo grado sul volto e altre più lievi nel resto del corpo. La prognosi resta per il momento riservata. Sull'incidente indaga la polizia.