Incendio in via Tiro a segno, a fuoco montagne di rifiuti nell'ecomostro

Non si è fatto in tempo a ripulirlo, così da potere finalmente iniziare i lavori per abbatterlo, che è stato imbottito nuovamente di rifiuti che oggi sono stati dati alle fiamme. Un incendio si è verificato intorno alle 14 all'interno dell’ecomostro di via Tiro a segno, un immobile abusivo confiscato alla mafia che da decenni si trova in uno stato di totale abbandono. Dopo le segnalazioni arrivate dai residenti e dalla vicina sede dell'Amg sono arrivati i vigili del fuoco che hanno impiegato diverse ore per spegnere il rogo in cui sono stati bruciati cumuli di rifiuti accatastati in quella che è diventata ormai una discarica.

Dopo anni di inerzia, o quasi, l'amministrazione Lagalla si era impegnata a riqualificare l’area rimuovendo i rifiuti, abbattere l’ecomostro e intitolare la strada a Biagio Conte. Ad aprile del 2024, come annunciato dall’assessore all’Urbanistica Maurizio Carta, era stato incaricato il responsabile unico del procedimento e la scelta era ricaduta su un ingegnere del Coime. Gli operai comunali, dopo i primi interventi di rimozione dei rifiuti da parte della Rap, avevano fatto dei lavori di messa in sicurezza recintando alcune aree e chiudendo vari accessi e scalinate.

A febbraio scorso l’immobile è stato oggetto di una bonifica da parte della Rap, durata una settimana e costata un extra di 12 mila euro, al termine della quale sono state portate via quasi trenta tonnellate di materiale tra ingombranti, sfabbricidi e indifferenziata. Durante le operazioni sono venute fuori anche numerose lastre di eternit che hanno richiesto l'impiego di una ditta specializzata incaricata dal Comune per la rimozione. Nei mesi, fra un passaggio e l’altro MA sopratutto dopo le Vampe di San Giuseppe, l’ecomostro - che ha anche diversi piani sotterranei che si sospetta siano pieni di rifiuti - è tornato ad essere una discarica che oggi, a causa dell’incendio, ha sprigionato diossine che hanno invaso il quartiere.

Quanto fatto sinora non sarebbe bastato e nell’immobile sono comparse altre lastre di eternit che renderanno necessario un altro intervento della ditta incaricata dal Comune che, secondo fonti interne a Palazzo delle Aquile, avrebbe già ricevuto l’ordinativo e prima di entrare in azione dovrà comunicare gli estremi dell’attività da espletare. Ciò significa che, una volta ripulita nuovamente l’area e rimosso l’amianto, l’Amministrazione si troverà, nonostante gli sforzi fatti, punto e a capo e dovrà riprogrammare un piano che preveda tutte le opere da effettuare in rapida sequenza per evitare che l’ecomostro piombi nel dimenticatoio per altri anni.

"Stiamo reperendo le risorse per la caratterizzazione dell’area - dichiara l'assessore Carta a PalermoToday - e per il successivo smaltimento dei rifiuti speciali. Poi una volta completata la bonifica, per cui serviranno circa 3 mesi, il Coime sarà pronto ad abbattere l’immobile".