Incendio a Carini, fiamme in un'azienda di smaltimento rifiuti ospedalieri

Un incendio è divampato ieri intorno alle 22,40 all'Ecofarma, di via Dominici, nella zona industriale a Carini. L'azienda si occupa di smaltimento dei rifiuti ospedalieri. Sul posto sono arrivate sei squadre dei vigili del fuoco ed è intervenuto anche il nucleo Nbcr per verificare e controllare la qualità dell'aria nella zona. Non si registrano feriti o intossicati.

I pompieri sono stati impegnati per circa 4 ore per domare le fiamme e rimettere in sicurezza i luoghi. Il rogo sarebbe partito dal camino dell'inceneritore, ma sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per accertare le cause. Sempre all'Ecofarma, nel 2017 si era verificato un episodio simile.