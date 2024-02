Incendio in viale Regione, fiamme nel magazzino del negozio Dvp: due lavoratori intossicati

Fiamme e paura in un'attività commerciale di viale Regione Siciliana, all'altezza del ponte Corleone, lato monte. I vigili del fuoco sono intervenuti oggi per spegnere un incendio divampato nel deposito di Dvp, negozio che vende prodotti per la casa e biancheria intima. A lanciare l'allarme sarebbero stati gli stessi titolari e i lavoratori, due dei quali rimasti intossicati, che avrebbero provato a spegnere le fiamme utilizzando un estintore. Sul posto anche alcune pattuglie di polizia dell'Ufficio prevenzione generale e del commissariato Brancaccio.

Le segnalazioni alla sala operativa dei vigili del fuoco sono arrivate intorno alle 12. Le fiamme, divampate forse a causa di un cortocircuito nel capannone dove vengono custodite le merci, fortunatamente non si è esteso fino al negozio che in quel momento era aperto. I due intossicati sono stati affidati ai sanitari del 118 che, dopo le prime cure, li hanno portati in ospedale per accertamenti. Al termine delle operazioni di smassamento e bonifica, i pompieri hanno eseguito un sopralluogo per stabilire cosa abbia innescato il rogo.