Dopo l'incendio torna fruibile il dormitorio di via Messina Marine

"Grazie al veloce intervento degli operai del Coime, il dormitorio è pienamente operativo e può accogliere regolarmente i suoi ospiti. Resta, quindi, invariata la capacità di accoglienza dei centri comunali, anche in vista della maggiore rigidità delle temperature nei prossimi giorni". Lo dichiara l'assessore Giuseppe Mattina che dà un aggiornamento sulla vicenda del dormitorio di via Messina Marine, "La casa di Aldo", incendiato ieri intorno alle 18. Fortunatamente nel momento in cui è divampato l'incendio non c'era nessuno all'interno della struttura.

Così il sindaco Leoluca Orlando."La solidarietà e l'assistenza ai più fragili non si ferma, nonostante comportamenti e atti violenti e incivili da parte di pochi criminali, che speriamo siano presto identificati e sanzionati".