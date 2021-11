Partanna, dà fuoco a un'auto nella notte e scappa: indaga la polizia

Le immagini parlano chiaro: si vede una persona, forse un giovane, mentre si avvicina al marciapiede. Raccoglie qualcosa da terra, si dirige verso un’auto e pochi secondi dopo scappa, mentre un bagliore illumina la strada nel cuore della notte. Un incendio si è verificato nei giorni scorsi in via Mattei, nella zona di Partanna. Sull’episodio indaga la polizia che ha raccolto la denuncia del proprietario del mezzo.

Il rogo è stato registrato di notte, intorno alle 4. I proprietari del mezzo sono stati svegliati dalla confusione che si era creata all’esterno con l’intervento delle squadre del 115 e delle volanti di polizia. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e ispezionato il mezzo per chiarire l’origine dell’incendio. Apparentemente non sembravano esserci tracce di benzina o altri acceleranti utilizzati per appiccare le fiamme.

In un secondo momento gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di alcuni residenti grazie alle quali è stato possibile appurare che non si trattava di un incidente. I video mostrano una persona che arriva in via Mattei con uno scooter e parcheggia sul ciglio della strada, stando attento a non finire nell'inquadratura. Poi entra in una traversa e due secondi dopo scappa a gambe levate.

Il personale antincendio, allertato dai residenti, è intervenuto con due mezzi per spegnere le fiamme e consentire ai poliziotti del commissariato Mondello di avviare le indagini. "Da qualche mese a questa parte - spiega una residente - abbiamo registrato vari episodi che rischiano di rovinare la tranquillità nel nostro quartiere: furti d'auto, furti di attrezzature edili o da giardinaggio e altro ancora. Servono maggiori controlli".