Fiamme a Borgetto, a fuoco un’altra auto: ipotesi incendio doloso

Dopo l’auto di due coniugi, ex dirigenti sindacali, un altro mezzo è stato distrutto dalle fiamme. E’ il secondo incendio registrato in pochi giorni a Borgetto, in provincia di Palermo, dove i vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera per domare le fiamme che hanno distrutto una Opel Corsa parcheggiata in via Giordano.

Secondo quanto ricostruito l’auto risulta di proprietà di un sessantenne ormai deceduto, ma ad utilizzarla in tempi recenti sarebbe stato uno dei figli. Spento l’incendio i vigili del fuoco hanno ispezionato il mezzo individuando delle tracce di benzina e dunque, verosimilmente, potrebbe trattarsi di un incendio doloso. Sull’episodio indagano i carabinieri.