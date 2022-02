Notte di fuoco a Balestrate, incendio in una ditta che lavora la plastica: danni per 200 mila euro

Notte di fuoco a Balestrate. Ammontano a circa 200 mila euro i danni causati dall'incendio avvenuto nel piazzale esterno della Fratelli Valenti srl, un’azienda che si occupa della produzione e commercializzazione di materiale termoplastico. Sul rogo, verosimilmente di natura dolosa, indagano i carabinieri della compagnia di Partinico. Acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza che potrebbe aver ripreso qualche dettaglio utile per risalire all’identità dei responsabili.

L’allarme è scattato nella notte, intorno alle 5, nello stabilimento che si trova in contrada Piano Milano, lungo la strada provinciale 17. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Partinico con il supporto di alcune mezzi inviati da Palermo. Per spegnere l’incendio, che ha prodotto una densa colonna di fumo nero dall'odore pungente, ci sono volute circa 3 ore. Nonostante le esalazioni sprigionate non è stato ritenuto necessario, almeno per il momento, contattare i tecnici dell’Arpa per una verifica sui livelli d’inquinamento dell’aria.

In mattinata è atteso un ulteriore sopralluogo da parte del Nucleo investigativo dei vigili del fuoco e gli investigatori dell’Arma. I danni registrati a causa del rogo non risultano coperti da alcuna polizza assicurativa. "Le forze dell’ordine - scrive il sindaco Vito Rizzo in un posto pubblicato su Facebook - stanno verificando l’origine delle cause del vasto focolaio. Da parte mia e di tutta l’Amministrazione la massima vicinanza alla famiglia Valenti e a tutti i lavoratori".