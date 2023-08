Incendio minaccia discoteca all’Addaura: "E' stato innescato dai fuochi d'artificio"

Le fiamme, la paura, la fuga. Un incendio questa notte ha minacciato il South Addaura Club, discoteca sul lungomare Cristoforo Colombo. Ad andare a fuoco sono state alcune sterpaglie di un terreno vicino al locale. L’allarme è scattato intorno alla mezzanotte. Diversi clienti, per paura, sono scappati dalla discoteca. Poi l'arrivo dei vigili del fuoco che sono riusciti a circoscrivere subito le fiamme evitando che potessero aggredire il locale.

Dalla direzione della discoteca, questa mattina, spiegano: "In riferimento al rogo che è divampato ieri sera all'esterno del locale South Addaura Club noi tutti ci teniamo a precisare che l'incendio è stato provocato da alcuni passanti intenti a fare i giochi d'artificio. Si tratta di persone probabilmente appartenenti alle decine di roulotte e camper che giornalmente si fermano in questo spiazzo. Ci siamo precipitati con i nostri estintori per cercare di spegnere le fiamme e contemporaneamente abbiamo chiamato gli organi competenti che sono immediatamente intervenuti, non c'è stato nessun ferito e tanto meno nessun morto. Vi ringraziamo tutti per i numerosi messaggi di preoccupazione e di affetto che già dalle prime ore del mattino abbiamo ricevuto".